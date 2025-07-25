США одобрили новый пакет военной помощи Украине на 322 млн долларов
Государственный департамент США дал «зелёный свет» новому пакету военной помощи Украине на сумму 322 млн долларов, сообщает РИА Новости.
По данным Associated Press со ссылкой на официальные документы, эти средства пойдут не на новые поставки вооружений, а на «техническое обслуживание и ремонт критически важных систем». В частности, 172 млн долларов предусмотрено для поддержания боеготовности зенитных ракетных комплексов HAWK, а ещё 150 млн — для обслуживания боевых машин пехоты Bradley.
«Это решение стало логичным продолжением предыдущих поставок, — поясняет представитель Пентагона.
Особое внимание уделено устаревшим, но всё ещё эффективным комплексам HAWK, которые после модернизации способны перехватывать современные ракеты и беспилотники. При этом в DSCA подчёркивают, что «данные поставки не повлияют на оперативные возможности американской армии».