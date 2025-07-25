США одобрили новый пакет военной помощи Украине на 322 млн долларов

По данным Associated Press со ссылкой на официальные документы, эти средства пойдут не на новые поставки вооружений, а на «техническое обслуживание и ремонт критически важных систем». В частности, 172 млн долларов предусмотрено для поддержания боеготовности зенитных ракетных комплексов HAWK, а ещё 150 млн — для обслуживания боевых машин пехоты Bradley.

«Это решение стало логичным продолжением предыдущих поставок, — поясняет представитель Пентагона.

Особое внимание уделено устаревшим, но всё ещё эффективным комплексам HAWK, которые после модернизации способны перехватывать современные ракеты и беспилотники. При этом в DSCA подчёркивают, что «данные поставки не повлияют на оперативные возможности американской армии».