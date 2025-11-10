США начали учения в джунглях на фоне обострения обстановки в Карибе

Группа военнослужащих США прибыла в Панаму для прохождения специализированных тренировок в условиях влажных тропических лесов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ABC News.

Как заявили представители Пентагона, подразделение, включающее солдат и морских пехотинцев, приступило к занятиям на военной базе «Христофор Колумб», которая в прошлом носила название «Форт-Шерман».

Телеканал подчеркивает, что «впервые за многие годы американские солдаты и морские пехотинцы прибыли на военную базу „Христофор Колумб“ (в прошлом „Форт-Шерман“) для прохождения тренировок в панамской сельве». При этом отмечается, что текущая группа относительно невелика по своему составу, однако в будущем году эти учения планируется существенно расширить и сделать более масштабными.

Официальные лица в Пентагоне поспешили заверить международную общественность, что целью данных маневров никоим образом не является подготовка к возможной операции в Венесуэле. Вашингтон объясняет наращивание своей группировки в регионе необходимостью борьбы с транснациональной наркомафией, которую американская армия призвана противостоять в рамках проводимой операции.