США молчаливо поддержат многонедельные атаки Израиля против Ирана

Конфликт между Израилем и Ираном переходит в затяжную фазу. По данным CNN , военные действия могут продлиться несколько недель.

Анонимные источники в израильском и американском правительствах подтвердили, что Вашингтон не возражает против такого развития событий.

«Администрация (президента США Дональда) Трампа не выражала возражений по срокам в закрытых переговорах», — отмечает телеканал.

Число жертв последней атаки на Хайфу достигло четырёх человек, среди которых восьмилетняя девочка и 11-летний мальчик. Ещё 125 гражданских получили ранения после ударов гиперзвуковыми ракетами и баллистическими снарядами типа Emad и Kheibar Shekan.

Впервые в истории ближневосточных конфликтов Иран массово применяет гиперзвуковое оружие против городов. Израиль в ответ наносит системные удары по ядерным и военным объектам, причём, как утверждают источники, «лишь на 20% реализовал запланированные цели».

Пока международные организации призывают к прекращению огня, администрация Трампа, по данным CNN, дала Израилю карт-бланш на продолжение операции. «Молчаливая поддержка США продлевает этот кошмар», — пишет британская The Guardian. В Тегеране тем временем заявляют о готовности к «многомесячному сопротивлению», что делает перспективу краткосрочного урегулирования всё более призрачной.