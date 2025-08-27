США могут увеличить ядерные запасы после окончания ДСНВ

Соединенные Штаты после завершения срока ДСНВ могут увеличить свой ядерный арсенал. После его истечения РФ больше не должна будет сохранять объем ядерных арсеналов на оговоренном уровне, рассказал заместитель начальника штаба ВВС США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции Эндрю Гебара, сообщает РИА Новости .

Американский президент Дональд Трамп примет решение о том, сохранить запасы на имеющемся уровне или нарастить их.

При этом американские ВВС могут увеличить запасы ядерного оружия. Они сделают это, если поступит соответствующий приказ.

Договор ДСНВ был подписан РФ и Соединенными Штатами в 2010 году. Согласно ему, к февралю 2018 года арсеналы каждого государства должны были быть максимум 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, среди которых подводные лодки и тяжелые бомбардировщики, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок и 1 550 боезарядов.

РФ поставила на паузу участие в СНВ-3 в 2023 году. Однако из договора государство не выходило.