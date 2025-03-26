США могут начать снимать санкции: Миронов оценил переговоры Америки и России
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Руководитель партии «Справедливая России — За правду» Сергей Миронов заявил, что США по итогам переговоров с Россией могут начать снимать санкции, но постепенно и не слишком это афишируя, сообщает kp.ru.
«Наша позиция ясно изложена: „черноморская инициатива“ может вступить в силу только после снятия всех соответствующих ограничений, указанных в официальном заявлении Кремля. Никаких „уступок за уступку“, которые так любят американцы, не будет», — сказал Миронов.
По его словам, сейчас Вашингтон осознает необходимость первого шага, но не готов делать это открыто. Это связано с давлением со стороны Конгресса и союзников США в Европе.
Кроме того, то, что переговоры длились почти 12 часов, в них участвовали эксперты, говорит о том, что вопросы снятия санкций рассматривались детально.
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что приказ президента России о временном отказе от ударов по энергетическим объектам по Украине продолжает выполняться.