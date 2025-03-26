Миронов: США начнут снимать санкции с РФ поэтапно и не афишируя

Руководитель партии «Справедливая России — За правду» Сергей Миронов заявил, что США по итогам переговоров с Россией могут начать снимать санкции, но постепенно и не слишком это афишируя, сообщает kp.ru .

«Наша позиция ясно изложена: „черноморская инициатива“ может вступить в силу только после снятия всех соответствующих ограничений, указанных в официальном заявлении Кремля. Никаких „уступок за уступку“, которые так любят американцы, не будет», — сказал Миронов.

По его словам, сейчас Вашингтон осознает необходимость первого шага, но не готов делать это открыто. Это связано с давлением со стороны Конгресса и союзников США в Европе.

Кроме того, то, что переговоры длились почти 12 часов, в них участвовали эксперты, говорит о том, что вопросы снятия санкций рассматривались детально.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что приказ президента России о временном отказе от ударов по энергетическим объектам по Украине продолжает выполняться.