США изменили мирный план по Украине после переговоров в Женеве

В рабочую версию американского мирного плана по Украине внесли изменения после женевских переговоров. Об этом рассказал член Экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий.

Политолог отметил, что Вашингтон отказался от слишком пророссийских формулировок, которые ранее вызывали недовольство Киева. По словам эксперта, обсуждение территориальных вопросов перенесли на период после прекращения огня, чтобы Украина могла сохранить пространство для маневра и избежать внутренних конфликтов.

Булавицкий подчеркнул, что напряженность на встрече в Женеве отражает снижение доверия между Киевом и Вашингтоном. Он добавил, что участие ЕС свидетельствует о стремлении Запада выработать коллективный подход к дальнейшим консультациям.

«Сейчас это скорее контуры будущей формулы, которую Вашингтон постепенно адаптирует под запросы Киева и собственные стратегические задачи», — отметил Булавицкий.