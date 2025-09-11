США испытали бомбу у границы с Россией
Американский бомбардировщик-невидимка B-2, который бомбил ядерные объекты Ирана, провел учения по сбросу бомб рядом с российскими арктическими водами на севере Норвегии. Армейские маневры, за которыми «следили российские военные», прошли 3 сентября, сообщает Newsweek.
Как объявляли американские ВВС, бомбардировщик-невидимка отрепетировал дальнобойный удар по кораблю с использованием морского оружия QUICKSINK.
«Перед вылетом бомбардировщика с авиабазы Уайтмен в Миссури летчики подготовили два типа оружия QUICKSINK: 500-фунтовую (примерно 226,7 кг — ред.) бомбу GBU-38 и 2000-фунтовую (примерно 907, 1 кг — ред.) бомбу GBU-31, которые обе входят в семейство боеприпасов Joint Direct Attack Munition (JDAM)», — пишет издание.
Испытания противокорабельного оружия были призваны показать, как США и их союзники по НАТО могут бить по морским целям. Учения прошли после создания военно-морской оперативной группы Вашингтона и его партнеров, проводившей операцию «в соседнем Баренцевом море, которое считается арктическим рубежом России».
Остров Аннейа, на котором состоялись учения, расположен примерно примерно в 590 километрах к западу от сухопутной границы Норвегии и России.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.