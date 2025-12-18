Зеленский: Украина не готова выполнить требование РФ о выводе войск с Донбасса

Москва твердо заявляет о необходимости вывода украинских вооруженных сил с территории Донбасса, но власти Киева еще не демонстрируют готовности выполнить это требование, сообщает «Царьград» .

Соединенные Штаты пытаются найти компромиссное решение в сложившейся ситуации, о чем проинформировал прессу украинский президент Владимир Зеленский.

«Они хотят, чтобы мы выходили из Донбасса. Это их была позиция, она открыта. Наша открытая позиция, что мы не готовы на соответствующие шаги, и Соединенные Штаты Америки ищут компромисс», — подчеркнул он в интервью УНН.

Кремль неоднократно отмечал, что Донбасс входит в состав России. Президент Владимир Путин ранее говорил, что регион исторически принадлежит РФ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.