США и Украина проведут переговоры в Саудовской Аравии 12 февраля

В Саудовской Аравии 12 февраля пройдут переговоры между американскими и украинскими чиновниками, сообщает Axios .

По данным издания, встреча была согласована советником по национальной безопасности Дональда Трампа Робертом Уолтцем и главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Основное внимание на переговорах будет уделено вопросам, связанным с украинским конфликтом, а также дальнейшим шагам после недавних контактов США с Россией. Хотя детали встречи не разглашаются, Axios отмечает, что она может оказать «значительное влияние на ход мирных переговоров».

На повестке дня также «обсуждение основ сделки по мирному урегулированию и возможного шестимесячного перемирия», сообщил спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.