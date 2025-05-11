США и Китай «перезагрузили» торговые отношения на переговорах в Швейцарии

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Трамп заявил о значительном прогрессе в конструктивном диалоге с Пекином

В Швейцарии состоялись ключевые американо-китайские переговоры по вопросам торговли, которые президент США Дональд Трамп охарактеризовал как «очень продуктивные», сообщает ТАСС .

На своей странице в Truth Social американский лидер сообщил, что стороны обсуждали «полную перезагрузку двусторонних экономических отношений» в дружественной, но деловой атмосфере.

Стороны приблизились к соглашению о расширении доступа американского бизнеса на китайский рынок. Трамп особо подчеркнул взаимовыгодный характер потенциальных договорённостей

«Мы хотим, чтобы Китай открылся для наших компаний — это нужно обеим экономикам», — написал президент США, отметив «большой прогресс» в устранении торговых барьеров.