США и ЕС стремятся согласовать в Париже гарантии безопасности для Украины

Европейские лидеры и представители американской администрации стремятся к достижению договоренностей по предоставлению Украине гарантий безопасности. Об этом сообщили источники, близкие к ситуации, пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

6 января в Париже проходит встреча, в которой участвуют спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и бизнесмен, а также зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер. Цель встречи — интеграция предложений Вашингтона в рамки планов «коалиции желающих».

Предварительно известно, что рассматриваемый проект соглашения может предполагать сохранение присутствия американского военного контингента на украинской территории после установления мира. Также США могут оказывать помощь в мониторинге соблюдения перемирия, в частности, путем предоставления разведывательных данных.

По словам инсайдеров, в случае положительного исхода переговоров союзники Украины надеются вовлечь Россию в обсуждение вопроса о предоставлении гарантий безопасности украинской стороне.

Ранее телеканал TF1 сообщал, что представители США впервые лично примут участие во встрече «коалиции желающих», которая была создана по инициативе Парижа и Лондона. В числе участников встречи ожидаются президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, глава итальянского правительства Джорджа Мелони, премьер-министр Канады Марк Карни и украинский лидер Владимир Зеленский.

