США готовы признать контроль России над Крымом

США склоняются к принятию российского суверенитета над Крымом и другими областями, находящимися под контролем ВС РФ, в качестве условия мирного соглашения и завершения конфликта. Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Telegraph.

Согласно данным издания, с этой целью президент США Дональд Трамп отправил в Россию своего специального представителя Стива Уиткоффа, который должен передать «непосредственное предложение» президенту России Владимиру Путину.

В поездке в Москву Уиткоффа будет сопровождать зять Трампа — Джаред Кушнер.

Путин ранее заявлял о готовности России к рассмотрению любых вариантов мирного урегулирования, но с учетом текущей обстановки.

Летом 2024 года одним из предварительных условий для начала переговоров президент назвал вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В начале августа 2025 года президент России подтвердил, что эти требования остаются в силе.

