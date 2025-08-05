США готовят «огромное» заявление по беспилотникам

Министр транспорта США Шон Даффи рассказал, что готовится «огромное» заявление по беспилотникам, касающееся прогресса в сфере беспилотных летательных аппаратов на территории страны, сообщает «Царьград» .

«Мы раскрываем американское доминирование в дронах. Приготовьтесь! Завтра будет огромное заявление», — написал политик в социальной сети Х.

Даффи воздержался от раскрытия конкретных деталей относительно того, что именно американское правительство собирается анонсировать.

В июле 2025 года глава Пентагона Пит Хегсет в связи с усилением международной конкуренции, особенно с Россией, отдал распоряжение об активизации производства дронов и совершенствовании соответствующих технологий внутри страны. Он также обратился к своим коллегам с призывом не только выполнить распоряжение президента Дональда Трампа о поддержке индустрии беспилотников, но и превзойти все ожидания.

В США отмечают, что применение дронов в ходе СВО полностью трансформировало тактику ведения боевых действий. Однако в настоящее время Соединенные Штаты не располагают достаточным потенциалом для создания именно недорогих и многочисленных БПЛА.