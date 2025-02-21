США давят на Ирак и угрожают санкциями

Администрация США оказывает серьезное давление на иракское правительство, угрожая санкциями в случае отказа возобновить курдские нефтяные поставки, пишет РИА Новости со ссылкой на Reuters.

По данным источников, на следующей неделе ожидается прекращение почти двухлетнего конфликта, который привел к сокращению экспорта более 300 тысяч баррелей в сутки через турецкую территорию на глобальный рынок. Вашингтон рассчитывает, что восстановление нефтяного экспорта из курдского региона Ирака поможет реализовать стратегию «максимального давления» на Иран путем компенсации иранских поставок на мировой рынок.

«Администрация президента США Дональда Трампа оказывает давление на Ирак, требуя от него возобновить экспорт нефти Курдистана, либо он столкнется с санкциями наряду с Ираном», — говорится в сообщении.

По данным американских официальных лиц, Вашингтон направил запрос иракским властям о возобновлении экспортных операций. Заявление министра из Ирака, вероятно, было сделано под усиливающимся влиянием администрации бывшего президента США Джо Байдена.

Многолетний несанкционированный экспорт нефти из курдского региона через турецкий порт Джейхан вызвал недовольство Багдада, который обвинил Анкару в нарушении двусторонних договоренностей. При этом технические аспекты, включая механизмы оплаты и формирование цен, до сих пор требуют согласования между сторонами, как указывают осведомленные источники.

После победы Ирака в Международном арбитражном суде Турция остановила транспортировку нефти по магистральному трубопроводу. Прекращение поставок, произошедшее в марте 2023 года, затронуло ежедневный объем в 450 тысяч баррелей иракского сырья, которое ранее поступало от иракской границы в турецкий порт Джейхан.