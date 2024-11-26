США дали ВСУ указания по выбору конкретных целей для ударов ATACMS по РФ

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты дали ВСУ указания по выбору конкретных целей для ударов американскими дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ, пишет ТАСС .

«Очевидно, мы изменили руководящие принципы и дали им указания, что они могут использовать их для нанесения ударов по конкретным типам целей», — заявил он.

По его словам, США дали Киеву разрешение использовать ATACMS «для самообороны», в том числе в Курской области.

Украина атаковала Россию 19 ноября шестью ракетами ATACMS

и 21 ноября — системами Storm Shadow. Киевский режим бил западным оружием по Курской и Брянской областям, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден первый раз разрешил Украине применять дальнобойные ракеты ATACMS по территории Российской Федерации.