США дали ВСУ указания по выбору конкретных целей для ударов ATACMS по РФ
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты дали ВСУ указания по выбору конкретных целей для ударов американскими дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ, пишет ТАСС.
«Очевидно, мы изменили руководящие принципы и дали им указания, что они могут использовать их для нанесения ударов по конкретным типам целей», — заявил он.
По его словам, США дали Киеву разрешение использовать ATACMS «для самообороны», в том числе в Курской области.
Украина атаковала Россию 19 ноября шестью ракетами ATACMS
и 21 ноября — системами Storm Shadow. Киевский режим бил западным оружием по Курской и Брянской областям, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден первый раз разрешил Украине применять дальнобойные ракеты ATACMS по территории Российской Федерации.