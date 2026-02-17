Эксперт Самонкин: иск о репарациях от Польши связан с переговорами по Украине

Президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив» Юрий Самонкин заявил, что подготовка Польшей иска к России о репарациях направлена на срыв саммита в Женеве по Украине, сообщает Общественная Служба Новостей .

Польские СМИ сообщили о планах Варшавы подать иск к РФ о выплате репараций по итогам Второй мировой войны. Директор Польского института оценки военных потерь Бартош Гондек заявил о намерении оценить ущерб, который СССР якобы нанес Польше. Ранее Варшава требовала от Германии 1,3 трлн евро компенсации.

Президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив» Юрий Самонкин считает инициативу политически мотивированной.

«Это очередной информационный удар по России вкупе с экономическими санкциями и политическим давлением», — отметил Самонкин.

По его словам, на фоне восстановления диалога РФ и США, подготовки закрытого саммита в Женеве по урегулированию конфликта на Украине Польша усиливает антироссийскую риторику. Эксперт также указал на разногласия между Евросоюзом и администрацией президента США Дональда Трампа по вопросу роли НАТО. Он полагает, что заявления Варшавы призваны повлиять на переговорный процесс.

