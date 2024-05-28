Спикер Рады назвал сроки пребывания Зеленского на посту президента

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский будет оставаться у власти, пока в стране действует военное положение, заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, пишет РИА Новости .

Срок полномочий главы государства истек 20 мая, так как выборы на Украине не проводились на фоне мобилизации и военного положения. Российский лидер Владимир Путин заявил, что единственной легитимной властью на Украине, по предварительной оценке, является парламент и спикер Рады.

«Рекомендовал бы любознательным читателям <…> обратить внимание на часть 1 статьи 108: „президент Украины выполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины“. В демократических обществах это называется непрерывностью власти. Поэтому президентом Украины и до завершения военного положения будет оставаться Владимир Зеленский. И все это согласно конституции и законам Украины», — написал Стефанчук в соцсетях.

Также он высказал опасения, что некоторые политики в Раде начнут цитировать «российские нарративы». Вероятно, он имел в виду слова Путина о завершении каденции Зеленского и легитимности власти в стране.