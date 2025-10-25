Спикер Госдумы предупредил ЕС о неизбежной цене за «открытый грабеж»

«Считаем такие действия… воровством. А если опустить дипломатический язык — открытым грабежом», — заявил Володин.

Политик подчеркнул, что за подобные решения «придется платить не только тем, кто их сегодня принимает, но и будущим поколениям». Он подчеркнул, что Россия будет настаивать на возврате «украденного», а государствам, «замешанным в воровстве», придется компенсировать не только суммы активов, но и набежавшие проценты. В качестве одной из возможных ответных мер спикер предложил рассмотреть конфискацию имущества и активов у самих инициаторов таких решений «в счет уплаты средств, украденных у Российской Федерации».

«Все участники воровского сообщества Евросоюза должны понимать: отдавать средства придется. Если не им, то их детям, внукам и правнукам», — отметил он, добавив, что по уровню жестокости европейские страны превзошли даже древние времена, когда ворам отрубали руку. Завершая свою публикацию, Вячеслав Володин резюмировал, что, по его мнению, европейские лидеры, живя в XXI веке, интеллектуально «остались в Средневековье».

Ранее сообщалось, что странам Евросоюза грозит потеря как минимум 238 миллиардов долларов вложений в российскую экономику в случае конфискации активов России.