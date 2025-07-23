Spiegel узнал, когда Украина получит новые ЗРК Patriot

Украина получит первый из вновь выделенных для нее ЗРК Patriot не ранее чем через восемь месяцев, то есть в лучшем случае — в марте 2026 года. Киеву планируют предоставить до пяти таких зенитных ракетных комплексов (ЗРК), сообщает РБК со ссылкой на публикацию немецкой газеты Spiegel, которая поговорила с правительственными источниками.

Готовность спонсировать поставки Patriot в украинскую армию подтвердили Германия, Швеция, Норвегия и Нидерланды, заявил журналистам министр обороны ФРГ Борис Писториус. Вместе с тем он отметил, что «решение о том, какая страна может поставить системы Patriot Украине, пока не принято». По его словам, нужно сделать так, чтобы передающие вооружение государства продолжали выполнять свои обязательства перед НАТО, «и чтобы у альянса не возникало пробелов в безопасности».

По словам Писториуса, решение о передаче украинцам пяти ЗРК Patriot — «амбициозная» задача.

Ранее поставку новых «Пэтриотов» на Украину согласовали на онлайн-заседании Контактной группы по Украине, которое Борис Писториус и министр обороны Великобритании Джон Хили провели 21 июля. Ранее Украина уже получала соответствующие ЗРК.