Spiegel: Киев попросил 800 БПЛА-разведчиков Vector у компании в ФРГ

Киев попросил более 800 разведывательных беспилотников Vector у немецкой компании Quantum-Systems GmbH, пишет ТАСС со ссылкой на журнал Der Spiegel.

Отмечается, что глава компании Флориан Зайбель и министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек на прошлой неделе прибыли с визитом на Украину. Власти страны в ходе встречи заинтересовались в дополнительных 812 БПЛА Vector. Киев уже подал заявку в специальный штаб по Украине бундесвера.

Теперь компания собирается вложить около 6 млн евро в производственные мощности на Украине в течение двух лет. В стране уже действует сервисный центр Quantum-Systems. В нем проводится тренировка специалистов и обслуживание беспилотников.

Производитель поставляет Киева БПЛА Vector с весны 2022 года. Всего ВСУ получили свыше 210 разведывательных систем. Потери беспилотников составляют около трети.