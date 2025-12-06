Spiegel: ФРГ, Франция и Британия оскорбили Индию на фоне встречи Путина с Моди

Попытки дипломатов стран ЕС вмешаться во внутренние дела Индии на фоне встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра государства были восприняты Нью-Дели как оскорбительные. Накануне мероприятия послы ФРГ, Франции и Великобритании высказали свое мнение по поводу контактов политиков в материале для местной ежедневной газеты, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое СМИ Spiegel.

В статье дипломаты ЕС отметили, что украинский кризис — якобы «нарушение международного права». Также послы напомнили, что Индия не высказывалась против действий России. При этом жители страны оказались удивлены и даже оскорблены этим вмешательством европейцев.

«Дели не позволит ничему омрачить свою радость по поводу первого визита лидера России с 2022 года», — подчеркнуто в материале Spiegel.

Путин ездил в Индию с государственным визитом 4-5 декабря. Вчера глава России провел встречу с Моди, а затем с президентом Драупади Мурму. На встрече обсуждали вопросы энергетики, подписывали контракты, и говорили про иные направления для сотрудничества.

