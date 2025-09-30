Спецпосланник Трампа Уиткофф задумался об увольнении

Спецпосланник американского президента по ближневосточному и украинскому направлениям Стив Уиткофф обдумывает возможность завершения своей миссии. Вероятнее всего, это произойдет после достижения определенного прогресса в урегулировании ситуации в секторе Газа, сообщает Общественное Телевидение России .

Администрация Белого дома разработала дорожную карту из 20 пунктов для разрешения конфликта в Газе, которую Уиткофф, в свою очередь, считает потенциально применимой и к российско-украинскому кризису.

По информации The Times of Israel, ссылающегося на собственный источник в правительстве США, отставка Уиткоффа может состояться уже в конце текущего года. По сообщениям прессы, ближайшее окружение спецпосланника активно занимается планированием его дальнейших действий, а сам он рассматривает уход со своего поста, как только переговорный процесс по Газе достигнет ощутимых результатов.

Стив Уиткофф занимает должность специального государственного служащего с самого начала второго президентского срока Дональда Трампа. Он представляет интересы США на переговорах по прекращению огня как в секторе Газа, так и на Украине. Первоначально его полномочия были рассчитаны примерно на 130 дней с возможностью продления. Однако, как утверждает источник, он все же склоняется к уходу. Этому способствует и близость к прорыву в мирном урегулировании в Газе — премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил последнее предложение США, теперь документ из 20 пунктов, предложенный Трампом, должен получить одобрение движения ХАМАС.

Американский чиновник добавил, что в случае успешного заключения сделки по Газе, Уиткофф сможет «грациозно покинуть свой пост». На его решение могли повлиять не только сроки полномочий, но и репутационные риски. В августе спецпредставитель США подвергся критике за нарушение протокола во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. По данным Reuters, он прибыл на переговоры без переводчика и стенографа, что вызвало неточности в отчетах и дезориентацию в американской администрации.

В России Стив Уиткофф известен прежде всего как человек, занимающийся вопросами украинского кризиса. По мнению директора Центра прикладного анализа международных трансформаций ИМЭМО РАН Виталия Данилова, он является для российской стороны оптимальным и удобным партнером для передачи американской стороне четких сигналов, направленных на разрешение ситуации.

В последнее время фокус внимания Уиткоффа переместился на Ближний Восток, и результаты его усилий становятся все более заметными. Данилов подчеркнул, что именно спецпосланнику принадлежит основная заслуга в разработке плана из 20 пунктов, представленного Трампом. Принятие этого плана Израилем имеет огромное значение и потенциально может изменить расклад сил на Ближнем Востоке.

