Спецоперация России стала серьезным ударом для ЕС
Специальная военная операция России на Украине нанесла серьезный удар по позициям Европейского союза, политика которого не принесла ожидаемых результатов, сообщает газета «Известия».
Об этом 4 января пишет немецкая газета Berliner Zeitung, отмечая, что реакция европейских лидеров на начало конфликта была преимущественно декларативной.
В публикации подчеркивается, что Брюссель изначально действовал в рамках единственного сценария, требуя «немедленного восстановления положения, существовавшего до боевых действий». Однако Евросоюзу пришлось столкнуться с реальностью, которая не соответствует его ожиданиям.
«Своим напыщенным „Так нельзя!“ они отреагировали на начало СВО на Украине и затребовали немедленного восстановления положения, существовавшего до боевых действий», — пишет издание.
Ранее, в конце декабря 2025 года, издание Junge Welt сообщало, что ЕС, находясь в зависимости от США, пытается использовать украинский кризис для подтверждения своей значимости и избежания маргинализации в процессе урегулирования конфликта.
