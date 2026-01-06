Специальная военная операция России на Украине нанесла серьезный удар по позициям Европейского союза, политика которого не принесла ожидаемых результатов, сообщает газета «Известия» .

Об этом 4 января пишет немецкая газета Berliner Zeitung, отмечая, что реакция европейских лидеров на начало конфликта была преимущественно декларативной.

В публикации подчеркивается, что Брюссель изначально действовал в рамках единственного сценария, требуя «немедленного восстановления положения, существовавшего до боевых действий». Однако Евросоюзу пришлось столкнуться с реальностью, которая не соответствует его ожиданиям.

«Своим напыщенным „Так нельзя!“ они отреагировали на начало СВО на Украине и затребовали немедленного восстановления положения, существовавшего до боевых действий», — пишет издание.

Ранее, в конце декабря 2025 года, издание Junge Welt сообщало, что ЕС, находясь в зависимости от США, пытается использовать украинский кризис для подтверждения своей значимости и избежания маргинализации в процессе урегулирования конфликта.

