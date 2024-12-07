Спецназ Грузии применил водомет для разгона протестующих у парламента

Грузинский спецназ применил водомет для разгона протестующих у здания парламента в Тбилиси, сообщает РИА Новости .

Перед парламентом собрались несколько тысяч человек, самые активные проявляют агрессию.

Протестующие в Тбилиси обстреляли грузинский парламент фейерверкам.

Очередной протест в Тбилиси вспыхнул из-за того, что правительство Грузии отложило переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года. С решением кабмина также была не согласна президент Зурабишвили, которая вместе с другими протестующими митинговала у парламента.