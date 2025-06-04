Спецназ, авиация и флот провели слаженную операцию по спасению заложников

сегодня в 05:21

В акватории Балтийского моря прошли специальные учения, в ходе которых военные отработали сценарий освобождения гражданского судна, захваченного террористами, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По легенде учений, условные преступники угрожали расправой над заложниками, требуя выполнения своих условий.

На место инцидента оперативно прибыли противодиверсионные катера и патрульные суда. Спецназ высаживался одновременно с моря и с воздуха при поддержке вертолетов. Все условные террористы были нейтрализованы, заложники освобождены

Учение продемонстрировало высокую готовность Балтийского флота к противодействию современным террористическим угрозам на море. Особое внимание уделялось координации между различными родами войск и отработке алгоритмов спасения гражданских лиц.

Подобные тренировки регулярно проводятся в рамках поддержания боеготовности российских вооруженных сил и отработки действий в кризисных ситуациях.