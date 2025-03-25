Совместное заявление по итогам переговоров в Эр-Рияде не приняли из-за Украины

сегодня в 17:29

Чижов: совместное заявление РФ и США не было принято из-за позиции Украины

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации (СФ) по обороне и безопасности Владимир Чижов рассказал, что, по завершении российско-американских переговоров в Эр-Рияде, согласованное заявление не было принято из-за позиции украинской стороны, сообщает «Царьград» .

Двенадцатичасовые переговоры привели к договоренности по совместному заявлению, но оно оказалось заблокировано из-за позиции, занятой Украиной, отметил российский представитель в эфире телеканала «Россия 24».

Владимир Чижов добавил, что детали прошедших переговоров будут раскрыты в скором времени.

Зампред также подчеркнул значимость встречи в Эр-Рияде, расценивая ее как часть продолжающегося диалога между Россией и США, начало которому положил телефонный разговор между главами двух государств.