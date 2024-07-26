Советник патриарха считает, что мятежный монастырь на Афоне могут взять силой

Советник патриарха Московского и всея Руси, протоиерей Николай Балашов считает, что патриарх Константинопольский Варфоломей будет использовать свои связи в американском Госдепе, чтобы взять под контроль монастырь Эсфигмен на священной горе Афон. Об этом сообщает РИА Новости .

Ранее специалист по церковным отношениям, богослов, греческий журналист Александрос Стефанопулос рассказал, что на Афоне появились полицейские, чтобы выселить «старое братство» из мятежного монастыря Эсфигмен. Игумен Мефодий (Папаламбракопуло) призвал не допустить захвата, также он заявил, что монахи будут защищать свою обитель.

«Решать религиозные споры посредством насильственного изгнания — обычная практика Константинопольского патриарха Варфоломея, который несомненно стоит за действиями греческой полиции», — отметил Балашов.

Он уточнил, что патриарх будет добиваться результативных действий от властей Греции, используя как рычаг дипломатию США в качестве благодарности за выполнение поставленных задач на Украине и иных территориях.

Советник патриарха Московского и всея Руси напомнил, что монастырь Эсфигмен пытались «зачистить» 21 год назад. Тогда обитель взяли в кольцо блокады. Такие действия привели к смерти одного монаха, который попытался обойти полицейских, чтобы вернуть монастырский трактор.

«После этого греческое государство побоялось народного гнева больше, чем строгого взгляда патриарха Варфоломея, и велело снять осаду», — добавил собеседник.

По его словам, приготовления к штурму монастыря с той трагедии предпринимались не один раз, но до боевых столкновений дело не доходило.