сегодня в 18:11

Совет безопасности ООН проведет экстренное совещание после атак по Ирану

Россия и Китай инициировали экстренное совещание Совбеза ООН. Встреча запланирована на полночь по московскому времени. На повестке будет ситуация вокруг Ирана, сообщает Постпредство России при ООН .

Поводом для срочного заседания стали военные действия против Ирана. Москва и Пекин считают удары со стороны США и Израиля неспровоцированной агрессией.

Заседание пройдет в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Начало назначено на 16 часов по местному времени. В Москве в это время будет полночь.

Обе страны выступили с совместной инициативой обсудить ситуацию на международном уровне. Совет Безопасности рассмотрит вопрос о вооруженном нападении на иранскую территорию.

Ранее сообщалось, что 28 февраля Израиль и США нанесли удары по Ирану. В итоге Тегеран начал отвечать на агрессию в свой адрес. Горячая фаза конфликта продолжается.

