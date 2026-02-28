Совет безопасности ООН проведет экстренное совещание после атак по Ирану
Россия и Китай инициировали экстренное совещание Совбеза ООН. Встреча запланирована на полночь по московскому времени. На повестке будет ситуация вокруг Ирана, сообщает Постпредство России при ООН.
Поводом для срочного заседания стали военные действия против Ирана. Москва и Пекин считают удары со стороны США и Израиля неспровоцированной агрессией.
Заседание пройдет в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Начало назначено на 16 часов по местному времени. В Москве в это время будет полночь.
Обе страны выступили с совместной инициативой обсудить ситуацию на международном уровне. Совет Безопасности рассмотрит вопрос о вооруженном нападении на иранскую территорию.
Ранее сообщалось, что 28 февраля Израиль и США нанесли удары по Ирану. В итоге Тегеран начал отвечать на агрессию в свой адрес. Горячая фаза конфликта продолжается.
