Совбез Украины: снимки Google рассекретили расположение бойцов ВСУ

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Руководитель центра противодействия дезинформации, созданного при совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, Андрей Коваленко заявил, что расположение военных систем ВСУ можно найти на новых снимках сервиса Google Maps. Об этом сообщает ТАСС .

«Мы обращаемся к ним, чтобы быстро это исправить, но у них выходные. (Им – ред.) не до этого», — возмутился Коваленко.

Затем он рассказал, что после публичной реакции представители Google отметили, что начали работать над исправлением ситуации.

По его словам, Украина планирует позднее обговорить с Google Maps, как подобные проблемы решать оперативно.