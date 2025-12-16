Согласно новому опросу, проведенному изданием Politico, в Германии и Франции — двух крупнейших демократиях Евросоюза — большинство граждан выступают за сокращение финансовой поддержки Украины, сообщает РИА Новости .

Исследование, проведенное в начале декабря с участием 10 тысяч респондентов из пяти стран, показало, что почти половина немцев (45%) и 37% французов выступают за уменьшение помощи Киеву.

При этом только 20% опрошенных в Германии и 24% во Франции поддерживают ее увеличение. Как пояснило издание, граждане, выступающие против поддержки, в первую очередь опасаются растущего экономического давления на свои страны.

Эти данные публикуются на фоне сообщений немецких СМИ о продолжающемся снижении рейтинга поддержки правящей коалиции в ФРГ, который, согласно опросу института INSA, на данный момент составляет 38%.

