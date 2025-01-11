Социал-демократическая партия ФРГ утвердила Шольца кандидатом в канцлеры

Олаф Шольц утвержден кандидатом на пост канцлера в Социал-демократической партии Германии на досрочных выборах в парламент. Лишь некоторые депутаты отказались поддерживать его кандидатуру, пишет ТАСС .

Досрочные парламентские выборы в Германии состоятся 23 февраля 2025 года. Глава действующего правительства был утвержден в кандидаты на пост канцлера простейшим голосованием на съезде партии в Берлине — путем поднятой руки.

В 2021 году голосование проходило тайно. В этот раз оно было открытым. Партия отказалась от тайного голосования в том числе потому, что Шольц в этот раз выступает в качестве действующего канцлера ФРГ, а не обычным возможным кандидатом.

Лишь некоторые депутаты отказались поддерживать Шольца. Большинство поддержало действующее руководство страны.