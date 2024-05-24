Соскин: власть превращает Украину в концлагерь и тюрьму

Украина начинает превращаться в концлагерь для своих жителей благодаря законопроектам о расширении полномочий Нацгвардии, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, пишет РИА Новости .

«Это уже фашистское государство, это фашизм, вот в чем проблемка. <…> Власть осуществила мятеж (против народа — ред.), формирует клику и с помощью якобы полицейских законов хочет превратить страну в концлагерь и тюрьму», — возмутился он.

Полицейские законы, которые подписывает президент Зеленский, по мнению Соскина, только приближают социальный взрыв, который случится на фоне мобилизации и развала экономики.

«Никто терпеть этого не будет. <…> Будет раскол, то есть начнут образовываться территории, которые скажут: „Мы вот это выполнять не будем“. <…> Эти процессы уже де-факто пошли, и, естественно, что Зеленский их уже не сможет остановить», — добавил политик.

Рада на днях приняла закон, который разрешил Нацгвардии принудительно останавливать автомобили посредством спецсредств. Также был предложен закон, разрешающий применять собак для задержаний или разгонов демонстраций.