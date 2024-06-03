Западные мировые элиты взяли окончательный курс на превращение украинцев в пушечное мясо, о чем свидетельствует одно из последних заявлений главы МИД Польши, сказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Его слова приводит РИА Новости .

Министр Радослав Сикорский недавно заявил, что Польша готова обучать украинские подразделения на своей территории. Это якобы будет эффективнее отправки в страну инструкторов.

«Принято в высшем руководстве мирового закулисного управления <…> главное, генеральное решение — и об этом говорит то, что заявил Сикорский — <…> украинцы очень хорошее пушечное мясо, качественное. Не имеет значения, чтобы что-то еще работало на Украине», — пояснил аналитик.

Планы Запада, по его словам, не включают восстановления украинской экономики. А президент страны Владимир Зеленский вместе со своей командой сделают все, чтобы у местных мужчин не осталось никаких вариантов, кроме службы в армии.

«Работы уже нет, <…> выехать из страны нельзя, <…> остается только одно — быть похищенным военкомами, забритым и брошенным на передовую. <…> Где-то еще два—три, может, четыре месяца, и никаких источников получения денег, заработка на Украине легального не останется, кроме как идти на войну», — резюмировал Соскин.