Сооснователь «Короля и Шута» Александр Балунов* признан иноагентом

сегодня в 17:32

Минюст России обновил перечень иностранных агентов, включив в него шесть человек. Среди них — один из основателей музыкальной группы «Король и Шут» Александр Балунов*, который критиковал СВО и эмигрировал из России, сообщается на сайте ведомства.

Рок-музыкант участвовал в создании и распространении материалов других иноагентов и иностранных компаний, которые признаны нежелательными в России. Балунов* также распространял ложную информацию об армии и публичной власти России, заявили в ведомстве.

Иностранными агентами также признаны режиссер Иван Вырыпаев*, журналисты Низфа Аршба* и Изида Чаниа*, художник Станислав Комиссаров* и писатель Михаил Шишкин*.

*Является иноагентом по решению Минюста РФ.