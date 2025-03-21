Сооснователь «Короля и Шута» Александр Балунов* признан иноагентом
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Минюст России обновил перечень иностранных агентов, включив в него шесть человек. Среди них — один из основателей музыкальной группы «Король и Шут» Александр Балунов*, который критиковал СВО и эмигрировал из России, сообщается на сайте ведомства.
Рок-музыкант участвовал в создании и распространении материалов других иноагентов и иностранных компаний, которые признаны нежелательными в России. Балунов* также распространял ложную информацию об армии и публичной власти России, заявили в ведомстве.
Иностранными агентами также признаны режиссер Иван Вырыпаев*, журналисты Низфа Аршба* и Изида Чаниа*, художник Станислав Комиссаров* и писатель Михаил Шишкин*.
*Является иноагентом по решению Минюста РФ.