Текущая политика, проводимая президентом США Дональдом Трампом, вызывает немало вопросов у мирового сообщества. Непредсказуемость действий Вашингтона, простирающаяся от напряженности в торгово-экономических отношениях с Китаем до интенсивного давления на союзников, таких как Южная Корея и Канада, порождает неопределенность. Китайские аналитики пытаются понять логику действий американского лидера, пишет «ФедералПресс» со ссылкой на Sohu.

В публикации отмечается, что недавний официальный визит премьер-министра Канады Марка Карни в Китай завершился подписанием ряда соглашений о сотрудничестве, в числе которых значительное снижение тарифов на электромобили, импортируемые в Китай, — со 100% до 6%. Это, по мнению китайской стороны, придало новый импульс развитию экономических связей между двумя странами.

Однако, как подчеркивают в Китае, такое сотрудничество вызвало явное недовольство у администрации США. Дональд Трамп не только открыто пригрозил введением ответных 100-процентных тарифов для Канады, но и предостерег Китай от дальнейшего развития торговых отношений. Эти опасения небеспочвенны, так как отношения США с союзниками продолжают ухудшаться. Аналогичный визит в Китай совершил и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Сталкиваясь с быстрым развитием Китая, США продолжают наращивать военное присутствие вблизи китайских границ и укреплять военные связи со своими союзниками в стратегически важных регионах, таких как Южно-Китайское море и Тайваньский пролив. Регулярные совместные военные учения и поставки вооружений рассматриваются как попытка создания системы сдерживания Китая. В КНР уверены в долгосрочном и сложном характере американо-китайского противостояния, которое ставит перед всеми странами беспрецедентные вызовы и открывает новые возможности.

