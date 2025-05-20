СМИ: Зеленский умолял Трампа продолжать участвовать в переговорах по Украине

FT: Зеленский умолял Трампа не дистанцироваться от диалога по Украине

Газета The Financial Times со ссылкой на источники пишет, что президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с лидером США Дональдом Трампом уговаривал его продолжать участие в процессе мирного урегулирования конфликта, сообщает Life.ru .

В то же время российский президент Владимир Путин говорил о промежуточных итогах с большей осторожностью, отмечает издание. Одновременно европейские лидеры были «шокированы» тем, что Трамп не давит на Путина.

Накануне Путин и Трамп два часа разговаривали по телефону. По словам российского лидера, беседа оказалась «содержательной и интересной».

Трамп выразил уверенность в заинтересованности российской стороны в достижении мира и также охарактеризовал атмосферу диалога как позитивную. Он надеется на торговое сотрудничество между Москвой и Вашингтоном после завершения конфликта.