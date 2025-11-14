СМИ заметили замазанный тональным кремом синяк на руке Трампа

сегодня в 06:33

Президент США пытается скрыть гематому, которая сохраняется с начала года

Американские и российские СМИ вновь обратили внимание на не проходящий синяк на правой руке президента США Дональда Трампа.

Во время очередной публичной церемонии журналисты заметили, что кисть политика была покрыта плотным слоем тонального крема, маскирующего гематому.

Накануне, подписывая документы о возобновлении работы правительства, Трамп избегал демонстрировать руку, прикрывая ее левой кистью или убирая под стол. Пресс-служба Белого дома ранее объясняла появление синяка частыми рукопожатиями, а в июле врачи диагностировали у президента хроническую венозную недостаточность.

При этом официальные представители администрации продолжают настаивать на отличном состоянии здоровья Трампа.

