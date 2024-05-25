СМИ: взрывы прогремели в Харькове и Херсоне
Серия взрывов произошла в Харькове и Херсоне, контролируемых Киевом, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Также в ряде украинских регионов объявлена воздушная тревога.
Сирены звучат в подконтрольных ВСУ частях Запорожья и Херсонской области, а также в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.
Ранее сообщалось, что российские вертолеты ударили по замаскированной технике ВСУ под Харьковом. Атака производилась неуправляемыми ракетами по заданным координатам.