СМИ: взрывы прогремели в Харькове и Херсоне

Серия взрывов произошла в Харькове и Херсоне, контролируемых Киевом, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Также в ряде украинских регионов объявлена воздушная тревога.

Сирены звучат в подконтрольных ВСУ частях Запорожья и Херсонской области, а также в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

Ранее сообщалось, что российские вертолеты ударили по замаскированной технике ВСУ под Харьковом. Атака производилась неуправляемыми ракетами по заданным координатам.