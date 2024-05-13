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СМИ: украинский офицер указал на отсутствие укреплений под Харьковом

Украинский офицер, служащий под Харьковом, заявил, что на подступах к городу отсутствуют укрепления и минные заграждения, пишет РИА Новости со ссылкой на издание «Страна.ua».

Это позволило российским военным «свободно войти» по всей линии границы. Офицер назвал это следствием «умышленного саботажа» или «безумного воровства» чиновников.

Первый заместитель главы харьковской военной администрации Роман Семенуха позже назвал подобные заявления «дезинформацией». ВСУ, по его словам, сегодня занимают фортификации, построенные силами властей.

«Источники, которые сознательно или несознательно распространяют дезинформацию, работают на противника <...> Когда читаешь подобное на третий год войны — это злодеяние», — сказал Семенуха.

Также он опроверг сообщения о бегстве из города главы военной администрации области Олега Синегубова на фоне наступления ВС РФ.