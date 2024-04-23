сегодня в 23:29

СМИ сообщили о взрыве в украинском Кременчуге

Взрыв прогремел в украинском городе Кременчуг Полтавской области после объявления воздушной тревоги, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

«В Кременчуге были слышны звуки взрыва. Об этом сообщили местные жители», — сказано в сообщении.

По данным онлайн-карты местного министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Полтавской и Днепропетровской областях страны. Официальной информации о происшествии и подробностей пока не поступало.

Также ранее стало известно о взрыве в Днепре.