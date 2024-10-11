Высокопоставленный представитель американского правительства сообщил журналистам, что страны НАТО на следующей неделе могут пересмотреть многолетнюю политику отношений с Россией, которая только частично приведет к последствиям, пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

«Страны-участницы намерены провести дебаты внутри альянса и обсудить Основополагающий акт „Россия — НАТО“. <…> Пришло время разработать новую стратегию с учетом конкретных позиций союзников», — цитирует издание осведомленного источника.

По словам чиновника, в настоящее время пока нет даже проекта новой стратегии отношений с Россией, но уже известно, что военные последствия предполагаемых перемен приведут к изменениям ограниченного характера.

На Западе все чаще звучат мнения, что альянсу грозит опасность со стороны России. В Москве на такие заявления отвечают тем, что никому не угрожают, но без внимания не оставят действия, представляющие потенциальную опасность для интересов РФ.