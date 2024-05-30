СМИ сообщили о двух сериях взрывов в Днепропетровске

Две серии взрывов прогремели в украинском Днепропетровске, где была объявлена воздушная тревога, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал «Общественное».

«В Днепре слышны звуки взрывов», — сказано в сообщении.

Ранее о взрывах сообщал телеканал ТСН.

Сигнал воздушной тревоги объявлен в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях Украины. Также сирены звучат в подконтрольных ВСУ частях Запорожья и Херсонщины.

Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также написал, что киевские власти ожидают масштабной ракетной атаки ночью 30 мая. В воздух, по его словам, поднялись российские ракетоносцы Ту-95МС. Также к целям летят три группы ударных БПЛА.