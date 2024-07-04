СМИ: серия взрывов произошла в Киеве
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов, прогремевшей в Киеве, пишет РИА Новости.
Также взрывы произошли в Житомирской, Черниговской, Сумской и Днепропетровской областях.
Воздушная тревога на 04:24 по Москве объявлена в шести регионах страны: Киевской, Харьковской, Сумской, Черниговской Полтавской и Днепропетровской областях.
Ранее системы ПВО сработали в Брянской области. По информации губернатора, были сбиты два украинских беспилотника. Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет.