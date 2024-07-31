СМИ: Россия, США, Германия и Белоруссия готовятся к обмену заключенными

Словенский телеканал N1 распространил информацию, что «в ближайшие часы» как минимум Россия, США, Германия и Белоруссия обменяются заключенными, при этом в данный процесс могут быть вовлечены и другие страны, сообщает РБК .

В суде Любляны 31 июля вынесли обвинительный приговор двум россиянам — Артему и Анне Дульцевым. Их приговорили к заключению на 1 год и 7 месяцев. Примерно это время пара россиян уже находится под стражей.

Известно, что Анна и Артем свою вину признали. Их задержали еще в 2022 году, и с того времени велось расследование.

По данным осведомленного источника словенского телеканала, Дульцевы могут входить в число заключенных, которые попадут в обмен стран. Точной информации на этот счет пока нет.