СМИ КНР назвали убийство Хаменеи просчетом Трампа

Китайское издание Sohu заявило, что убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате американо-израильского удара стало стратегической ошибкой США. В КНР считают, что операция усилила нестабильность на Ближнем Востоке, сообщает «ФедералПресс» .

По данным публикации, 28 февраля 86-летний Али Хаменеи погиб при совместном авиаударе США и Израиля. Вместе с ним были убиты его дочь, зять и четверо родственников. В Иране подтвердили «мученическую смерть» лидера и объявили 40-дневный траур.

Президент США заявил в соцсетях, что Хаменеи «не может избежать нашей высокоразвитой системы разведки и отслеживания». В Sohu отмечают, что Вашингтон и Тель-Авив рассчитывали нанести удар по руководству страны во время встречи с помощниками.

В КНР считают, что сохранение статус-кво было выгоднее США и Израилю, чем «обезглавливание» Ирана. После гибели лидера Тегеран объявил о «разрушительном возмездии» и начал атаки на военные объекты США в арабских странах. Вопрос о преемнике остается открытым.

Ряд стран осудили операцию. Президент России Владимир Путин назвал убийство нарушением международного права. МИД Китая заявил о посягательстве на суверенитет Ирана. Евросоюз провел экстренное заседание, а Франция и Германия отдельно осудили ответные удары Тегерана.

«Хотя Соединенные Штаты и Израиль добились тактической победы, они могут проиграть стратегически», — подытожили в КНР.

