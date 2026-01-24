сегодня в 23:59

СМИ: делегации Украины, России и США в Абу-Даби совместно пообедали

После завершения второго дня переговоров в Абу-Даби делегации Украины, России и США провели совместный обед, сообщает RT .

Как сообщает издание Axios со ссылкой на американских чиновников, атмосфера была неожиданно позитивной.

«Был момент, когда все выглядели почти как друзья. У меня появилось чувство надежды», — приводит издание слова одного из участников.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что «были достигнуты договоренности о продолжении диалога на следующей неделе в Абу-Даби».

Ранее посол МИД РФ Родион Мирошник обвинил Киев в организации массированного обстрела Белгорода для создания негативного фона перед саммитом.

