СМИ: делегации Украины, России и США в Абу-Даби совместно пообедали
После завершения второго дня переговоров в Абу-Даби делегации Украины, России и США провели совместный обед, сообщает RT.
Как сообщает издание Axios со ссылкой на американских чиновников, атмосфера была неожиданно позитивной.
«Был момент, когда все выглядели почти как друзья. У меня появилось чувство надежды», — приводит издание слова одного из участников.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что «были достигнуты договоренности о продолжении диалога на следующей неделе в Абу-Даби».
Ранее посол МИД РФ Родион Мирошник обвинил Киев в организации массированного обстрела Белгорода для создания негативного фона перед саммитом.
