СМИ: Белый дом рассматривает варианты ответа на действия Тегерана
Трамп санкционировал военную операцию против Ирана, но приказ не отдал
Президент США Дональд Трамп одобрил план возможных военных действий против Ирана, однако окончательного решения о начале операции пока не принято. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, администрация США рассматривает различные сценарии ответа на действия Исламской Республики, включая точечные удары.
Трамп надеется, что угроза США присоединиться к ударам Израиля заставит Тегеран отказаться от своей ядерной программы