СМИ: Белый дом рассматривает варианты ответа на действия Тегерана

Трамп санкционировал военную операцию против Ирана, но приказ не отдал

Президент США Дональд Трамп одобрил план возможных военных действий против Ирана, однако окончательного решения о начале операции пока не принято. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает The Wall Street Journal.