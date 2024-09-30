Ранее Владимир Зеленский представил в Вашингтоне свой мирный план. По словам советника главы офиса президента Украины Сергея Лещенко, суть плана Зеленского — давить на РФ, в том числе с помощью ударов дальнобойным оружием, чтобы начались переговоры по украинскому сценарию.

«Зеленский и его инициативы абсолютно нереалистичны. Он уже нелегитимен для нас. Мы прекрасно понимаем, что в итоге за столом переговоров не будет сидеть Зеленский, особенно после нашей победы и их капитуляции. Сейчас любые его домыслы и предложения о заморозке конфликта или минимальных потерях для Украины абсолютно неуместны. Эти шаги нужно было предпринимать тогда, когда у Украины был шанс на стамбульских переговорах», — сказал Михайлов.

Он напомнил, что переговоры были сорваны и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал продолжать борьбу до конца. Таким образом, Владимир Зеленский сам выбрал свою судьбу и судьбу своей страны. В то время потери были бы минимальными, и Россия с Украиной могли бы как-то договориться, озвучив первоначальные требования, такие как признание ДНР и других регионов.

«Сейчас же по мере увеличения давления мы будем действовать более решительно, и потом уже можно будет вести переговоры. Официальные лица утверждают, что мы воюем не за территории, а за выполнение наших требований, которые должны соблюдаться Украиной. Если бы мы договорились, Украина бы не потеряла много территорий, ведь мы боремся за русский мир и соблюдение прав русскоязычных людей, а также за денацификацию и демилитаризацию Украины», — отметил политолог.

Михайлов заключил, что любые инициативы Зеленского можно даже не обсуждать. Он уже отыгранный вариант, и смешно видеть, как он пытается что-то предложить.