Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что визиты иностранных делегаций в Крым помогли опровергнуть заявления об «угнетенном населении» полуострова. Об этом он рассказал RT .

По словам главы партии, во время «крымской весны» 12 лет назад в странах Европы и США были распространены утверждения о «порабощении» жителей региона и «аннексии» полуострова.

«Чтобы обрушить эту лживую волну, мы пригласили в Крым депутатов национального собрания и сенаторов Французской Республики. Я не могу забыть, как восторженно толпа людей встречала наших гостей на набережной Ялты, в Севастополе. В течение нескольких часов лживая легенда об угнетенном и порабощенном якобы народе Крыма была ликвидирована», — подчеркнул Слуцкий.

Крым вошел в состав России после референдума 18 марта 2014 года, на котором большинство участников высказались за воссоединение с РФ.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что подавляющее большинство жителей полуострова всегда стремились к возвращению в Россию.

