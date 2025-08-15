Слуцкий: отказ Украины от движения в НАТО будет достижением одной из целей СВО

Отказ Украины от вступления в НАТО будет достижением одной из целей СВО. Но его в будущем нужно будет закрепить на законодательном уровне, рассказал глава комитета Госдумы по международным делам, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, сообщает ТАСС .

До этого президент США Дональд Трамп допустил, что в будущем Соединенные Штаты вместе с ЕС дадут гарантии безопасности Украине. Но исключил вероятность присоединения Киева к НАТО.

Слуцкий подчеркнул, что безъядерный и внеблоковый статус Украины были и есть одними из целей спецоперации. Если отказ от вступления Киева в НАТО будет закреплен на законодательном уровне, это будет достижением одной из таких целей.

Встреча президента России Владимира Путина и США Дональда Трампа пройдет 15 августа в американском Анкоридже на Аляске. Она должна начаться в 22:00 по московскому времени.